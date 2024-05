Chronique de livres sur la formation des agents territoriaux et collectivités locales

"Les agents territoriaux" de Georges-Daniel Marillia

Le livre "Les agents territoriaux" de Georges-Daniel Marillia est une lecture indispensable pour tous ceux qui s'intéressent à la gestion publique et au fonctionnement des collectivités territoriales. Avec sa sixième édition, l'auteur présente une analyse approfondie des différents métiers et missions des agents territoriaux, mettant en lumière les enjeux actuels et les défis auxquels ils sont confrontés.

Par exemple voir le Podcastde Pierre Michelet sur la radio du Centre National de la Fonction Publique Territoriale

Marillia offre une vision claire et concise de la complexité du secteur public local, en expliquant les différentes compétences et responsabilités des agents territoriaux. Son approche pédagogique et accessible rend ce livre particulièrement précieux pour les étudiants en administration publique et les professionnels travaillant dans le secteur.

"La fonction publique territoriale en 20 leçons" de Frédéric Monera et Philippe-Jean Quillien

De la compréhension des rôles et responsabilités des employés des collectivités locales à la navigation dans les complexités de la budgétisation et des finances dans le secteur public, ce livre couvre tout. Que vous soyez étudiant, professionnel cherchant à élargir vos connaissances, ou simplement curieux de savoir comment fonctionne votre gouvernement local, ce livre est un incontournable.

Il décrit précisément et par étapes :

LE CADRE DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LE CONCOURS ET LES DEROGATIONS A LA REGLE DU CONCOURS

LE STAGE ET LA TITULARISATION

LA CARRIERE DU FONCTIONNAIRE TERRITORIAL

LA FILIERE ADMINISTRATIVE

LA FILIERE TECHNIQUE

"La formation professionnelle dans les services publics" d'Olivier Bachelard et Delphine Espagno-Abadie

Vous vous demandez quel est le rôle de la formation professionnelle dans les services publics ? Ne cherchez pas plus loin que "La formation professionnelle dans les services publics" d'Olivier Bachelard et Delphine Espagno-Abadie.

Les auteurs offrent une analyse approfondie de l'état actuel de la formation professionnelle dans les services publics via le CNFPT ( Centre National de la Fonction Publique Territoriale) , discutant des principaux défis et opportunités d'amélioration. S'appuyant sur leur expertise étendue dans le domaine, ils offrent des perspectives précieuses et des recommandations pratiques pour les décideurs, les gestionnaires et les praticiens.

Un des aspects les plus convaincants du livre est son accent sur la dimension humaine de la formation professionnelle. Les auteurs soulignent l'importance d'investir dans les compétences et les connaissances des employés des services publics, en mettant l'accent sur le rôle crucial qu'ils jouent dans la fourniture de services de qualité à la communauté.

