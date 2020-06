comment choisir un livre ?

On nous rabâche à longueur de temps qu'il faut lire...oui, mais lire quoi ? Quand on entre dans les grandes librairies dont il sera ici inutile de préciser les noms, on se retrouve étouffé par toutes ces étagères bondées, ces livres sitôt rangés, sitôt oubliés...Que faire ? Prendre le premier livre de poche qui nous tombe dans les mains et fuir ? tester le livre en papier électronique interactif ? ...



On peut dépenser de l'argent préalablement pour lire les grandes critiques, dans les magazines, mais on pourra leur reprocher parfois d'être élitistes, ou d'autres fois, d'être bien éloignées de notre désir de lecteur. On peut aussi écouter le bouche-à-oreille, mais un risque majeur existe : ne lire plus que du Anna Gavalda, Amélie Nothomb ou Houellebecq...mais il est nécessaire de lire également d'autres auteurs.

Alors, une seule solution, gratuite : pourquoi ne pas suivre les carnets de lecture sur le net, qui abondent, sous forme de blogs ? ou des ebooks gratuits : il en existe des milliers, il y en a bien un qui aura votre profil. C'est ainsi qu'on déniche les coups de cœur, les derniers livres qui font parler, mais surtout les découvertes ! Justement, sur LirePlus, on essaye de vous proposer des choses variées, des romans que les grands lecteurs détesteront, mais d'autres qui feront le bonheur des lecteurs occasionnels, des découvertes, des originalités...On lit tout ce qui nous plaît.

Comment on choisit un livre ? Le titre est important, le résumé aussi en quatrième de couverture... Mais on fait comme tout le monde, on fouille le web à la recherche de la perle, du coup de coeur qui en aurait fait craquer plus d'un. Bouche à oreille, oreille à bouche.

Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une agréable visite sur notre site. Nous vous invitons à découvrir nos rubriques ainsi que nos petites surprises : une section 'spécial cuisine' : des chroniques culinaires (oui, on dévore les livres !) ainsi que 'lireplus junior', zone consacrée à nos lecteurs cadets !).

Bonnes lectures...